2021/08/11 | 16:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن خطة لتشغيل ألف باحث اجتماعي، فيما بينت آلية قبول وتوزيع المتقدمين لشغل تلك الدرجات.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن خطة لتشغيل ألف باحث اجتماعي المركز الخبري الوطني.

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