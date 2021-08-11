العمل تعلن آلية شغل 1000 وظيفة.. تعرّف على أولوية المتقدمين

2021/08/11 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، عن آلية تشغيل ألف باحث اجتماعي.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية بالوزارة هدى سجاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد المتقدمين لشغل (1000) درجة وظيفية للباحثين بلغ (26) ألف متقدم"، موضحة إن "الهيئة أعدت خطة متكاملة لتوزيع الباحثين المعينين بين المحافظات لأن الغاية من تعيينهم هي دعم اللجان الفرعية في الأقضية والنواحي لتسهيل وصول المستفيدين وكذلك سرعة انجاز البحث الخاص بالبيان السنوي".وحول خارطة طريق قبول المتقدمين، أوضحت سجاد، أن "الهيئة ستقوم بمفاضلة القبول مع التأكيد على شمول ذوي الشهداء بنسبة 15% وكذلك ذوي الاعاقة بنسبة 5% ".وأشارت إلى "ضرورة جلب المتقدمين المستمسكات (أصل وصورة) مع جلب تأييد مؤسسة الشهداء لذوي الشهداء والتقرير الطبي من اللجان الصحية بالنسبة لذوي الإعاقة"، مبينة إن "المفاضلة للقبول ستتم من خلال المعايير المعدة وتشمل ( المعدل، وسنوات التخرج، والحالة الاجتماعية وعدد الاطفال، والتخرج صباحي أم مسائي، حكومي أم أهلي) ووفق نظام النقاط".

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