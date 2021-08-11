العراق يبحث مع منظمة دولية رفع الحظر الاوروبي عن خطوطه الجوية

2021/08/11 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، بحثها مع منظمة الأياتا رفع الحظر الاوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم ان " وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بحث، اليوم، في مقر الوزارة مع منظمة الأياتا موضوع رفع الحظر الاوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية بحضور الوكيل الفني طالب بايش وعن المنظمة نائب رئيس المنظمة الاقليمي ومسؤول الحسابات لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط وعدد من الخبراء في المنظمة ".

وقال وزير النقل ناصر الشبلي بحسب البيان انه "تم التعاقد مع المنظمة والاتفاق لرفع توصيات لشركة الخطوط الجوية لتطبيقها لتكون مستوفيه للشروط الواجب توافرها للطيران الاوروبي ورفعها من قائمة الحظر الجوي الاوروبي ".

ولفت البيان الى ان "الوزير وجه شركة الخطوط الجوية بأبداء التعاون والتنسيق مع المنظمة وتذليل العقبات ان وجدت لعودة الطيران العراقي الى مكانته العريقة وسابق عهده فهي ليست قضية تعني جهة معينه بل هي قضية بلد بأكمله".

من جانبها رحبت منظمة الأياتا بـ"التعاون الملموس الذي ابداهُ وزير النقل والبدء بتطبيق توصيات المنظمة لتكون الشركة مؤهله وفقا للوائح والشروط الدولية الأوروبية".

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