بسبب الحرائق..مقتل 42 شخصاً بينهم 25 عسكرياً في الجزائر (صور)

2021/08/11 | 16:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم 25 عسكرياً جراء الحرائق التي تجتاح شمالي الجزائر، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن مقتل 25 عسكريا على الأقل، و17 مدنيا في حرائق غابات شرق العاصمة، كما أصيب عدد آخر من الجنود أثناء مكافحة الحرائق التي اندلعت في الأحراش بمنطقة القبائل.

وأشار الرئيس الجزائري إلى اندلاع أكثر من 70 حريقا في 18 ولاية بشمال البلاد.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مئة مواطن من النيران الملتهبة بجبال بجاية وتيزي وزو".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت في بيان مصرع 18 عسكريا وإصابة 13 آخرين فيما كانوا يشاركون في إخماد الحرائق، لافتة إلى أن تدخلهم أدى إلى "إنقاذ 110 مواطنين بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران".

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