اجتماع نيابي مع وزير الشباب حول اجراءات الوقاية من كورونا

2021/08/11 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، اجتماعا اليوم الاربعاء، مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ، لمناقشة تنظيم الانشطة الرياضية في ظل تفشي جائحة كورونا ، وبالاخص اقامة مباريات كرة القدم ، وضرورة الاهتمام بالاجراءات الصحية الوقائية وتشجيع الجماهير على تلقي لقاحات كورونا ./انتهى5

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