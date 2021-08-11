العمل تبين آلية قبول وتوزيع المتقدمين لشغل وظيفة باحث اجتماعي

2021/08/11 | 16:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بينت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية آلية توزيع ومفاضلة قبول وتوزيع المتقدمين لشغل وظيفة باحث اجتماعي بصيغة عقد.وذكرت رئيسة الهيئة هدى سجاد في بيان للوزارة :" ان عدد المتقدمين لشغل (١٠٠٠) درجة وظيفية للباحثين بلغ (٢٦) الف متقدم "، مبينة :" ان الهيئة اعدت خطة متكاملة لتوزيع الباحثين المعينين بين المحافظات لان الغاية من تعيينهم هو دعم اللجان الفرعية في الاقضية والنواحي لتسهيل وصول المستفيدين وكذلك سرعة انجاز البحث الخاص بالبيان السنوي".واوضحت:" ان الهيئة ستقوم بمفاضلة القبول مع التاكيد على شمول ذوي الشهداء بنسبة ١٥% وكذلك ذوي الاعاقة بنسبة ٥% ".واشارت سجاد الى ضرورة جلب المتقدمين المستمسكات (اصل وصورة) مع جلب تأييد مؤسسة الشهداء لذوي الشهداء والتقرير الطبي من اللجان الصحية بالنسبة لذوي الاعاقة، مشيرة الى :" ان المفاضلة للقبول ستتم من خلال المعايير المعدة وتشمل ( المعدل، سنة التخرج، الحالة الاجتماعية عدد الاطفال، والتخرج صباحي ام مسائي ، حكومي ام اهلي،وفق نظام النقاط"./انتهى ح

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