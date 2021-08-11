العمل تكشف عن إعدادها خطة لتشغيل ألف باحث إجتماعي

2021/08/11 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إعدادها خطة لتشغيل ألف باحث اجتماعي، فيما أوضحت آلية قبول وتوزيع المتقدمين لشغل تلك الدرجات.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد في بيان تلقى ” وكالة الأنالنور نيوز” نسخة منه، ان “عدد المتقدمين لشغل (1000) درجة وظيفية للباحثين بلغ (26) ألف متقدم”.

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