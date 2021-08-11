العراق يسجل 8635 إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 90 ألف يتلقون اللقاح

2021/08/11 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت الصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 8635 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 9189 حالة للشفاء و66 حالة وفاة جديدة في عموم العراق.وأشارت الى تلقي 90472 شخصاً للقاح كورونا في 24 ساعة.

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