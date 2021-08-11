2021/08/11 | 16:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قرر أكثر من 200 شخص تم فصلهم من العمل بالحماية المدنية بولايات الوسط في الجزائر، التطوع من أجل مشاركة زملائهم، في تقديم المساعدة وإخماد الحرائق التي اندلعت بولاية تيزي وزو.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهول الكارثة..



مفصولون من عملهم يتطوعون لإخماد النيران بولاية جزائرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهول الكارثة.. مفصولون من عملهم يتطوعون لإخماد النيران بولاية جزائرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهول الكارثة.. مفصولون من عملهم يتطوعون لإخماد النيران بولاية جزائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).