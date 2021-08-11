الهلالي: جود قصور في الجانب الاعلامي للمكون الشيعي

2021/08/11 | 17:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، عائد الهلالي، اليوم الاربعاء، نحن محكومون بنظام يدار من خارج الحدود، مشيرا الى وجود قصور في الجانب الاعلامي للمكون الشيعي.وقال الهلالي في برنامج كاتب وقضية، ان “التنافس على الانتخابات هو موضوع كفلته الديموقراطية”، مبينا ان “مناخ التسقيط يزدهر ايام الانتخابات” واضاف ان “العملية السياسية هي عملية الحصول على اكبر نسبة […]

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