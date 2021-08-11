ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 مع تواصل اشتعالها شمال البلاد

2021/08/11 | 17:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65، بينهم 37 مدنيًا و28 جنديًا، بعد اندلاع حرائق في 16 ولاية بمنطقة القبائل في الشمال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ووسائل إعلام جزائرية.

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