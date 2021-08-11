استهداف موظف في أمانة بغداد أثناء رفع التجاوزات بالعاصمة

2021/08/11 | 17:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، تعرض أحد موظفيها المكلفين بإزالة التجاوزات، للضرب المبرح في مدينة الصدر.

وقالت الأمانة في بيان اليوم، (11 اب 2021)، أن "أمانة بغداد تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها وآخرها استهداف احد موظفي قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية وتعرضه للضرب المبرح أثناء أداء الواجب في رفع التجاوزات عن الارصفة".

وأضافت، أن "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم حجز المعتدي لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتابعت، أن "مثل هذه الاعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها وتعمل على وضع الحلول للمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية والحفاظ على التصميم الأساسي لمدينة بغداد".

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