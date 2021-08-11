بعد كربلاء وديالى.. اعتداء جديد يطال كوادر البلدية في بغداد

2021/08/11 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن

استنكارها لاعتداء تعرض له احد موظفيها

المكلفين بأداء مهامهم بإزالة

التجاوزات يوم أمس في مدينة الصدر.

وقالت الأمانة في بيان، إنها "تستنكر

وتدين بشدة الاعتداءات ال

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