العراق وباكستان يبحثان

2021/08/11 | 17:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين،

اليوم الأربعاء، وزير خارجيَّة

جمهوريّة باكستان الإسلاميّة مخدوم شاه

محمود قريشي، وبحثا سُبُل تعزيز،

وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين

البلدين في المسائل ذات الاهتمام

المُ

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