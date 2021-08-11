2021/08/11 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخصيصات الوزارات الاتحادية للعامين المقبلين..اجتماع "مهم" بوزارة المالية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيصات الوزارات الاتحادية للعامين المقبلين.. اجتماع "مهم" بوزارة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيصات الوزارات الاتحادية للعامين المقبلين.. اجتماع "مهم" بوزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).