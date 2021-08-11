2021/08/11 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أوضحت شركة توزيع كهرباء الديوانية، اليوم الأربعاء، سبب تقليل ساعات التجهيز، بالمحافظة.

وذكر إعلام الشركة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نود اعلامكم بوجود خلل في الفولتية لمحطات الانتاجية drop voltage وتسبب هذا الخلل الى خروج وحدات توليدية في عموم العراق"، مبينا أن " ذلك ادى الى تقليل ساعات التجهيز وأيضا الحصة المقررة".

وأضاف البيان، أن "العمل مستمر من قبل صيانات الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمعالجة في الساعات القليلة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الديوانية توضح سبب تقليل ساعات التجهيز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كهرباء الديوانية توضح سبب تقليل ساعات التجهيز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).