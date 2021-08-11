امانة بغداد : الاعتداءات على موظفينا لن تنال من عزيمتنا للحفاظ على مشهد العاصمة

2021/08/11 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استنكرت أمانة بغداد الاعتداء الذي تعرض له احد موظفيها المكلفين بأداء مهامهم بازالة التجاوزات يوم أمس في مدينة الصدر .‬‬‬‬وذكرت الامانة في بيان ، انها تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفوها ، وآخرها استهداف احد موظفي ‬‬‬‬قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية وتعرضه للضرب المبرح أثناء أداء الواجب في رفع التجاوزات عن الارصفه .واضافت :" ان الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم حجز المعتدي لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ".واكدت " ان مثل هذه الإعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها وتعمل على وضع الحلول للمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد ".‬‬‬‬/انتهى ح

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