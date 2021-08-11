مكتب النائب حسين المالكـي : قاتل مدير بلدية كربلاء لاعلاقة له بنا

2021/08/11 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد مكتب النائب عن محافظة كربلاء المقدسة من كتلة ائتلاف دولة القانون ، حسين المالكي ، عدم وجود اي صلة لقاتل مدير بلدية كربلاء به .وذكر في بيان صحفي :" ان ما يتم تداوله بخصوص المجرم قاتل مدير بلدية كربلاء المرحوم الشهيد عبير سليم الخفاجي الذي استشهد اثناء اداء واجبه الوطني ، وكون الجاني يعمل في مكتب النائب حسين المالكي لهو كذب وافتراء، وان الجاني لا علاقة له بنا بتاتا"، معتبرا ان " هذه الاشاعة المدسوسة تاتي في اطار التسقيط الاعلامي" .ويوم امس الثلاثاء ، قتل مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر الخفاجي، اثر اصابته بـرصاصات اطلقها عليه احدالمتجاوزين على ارض الدولة في المدينة.وزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الاربعاء، عائلة الخفاجي ، وأمر بإطلاق حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي ، فيما أعلنت محافظة كربلاء الحداد 3 أيام، كما وجـه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحجز القوة الأمنية المرافقة للمغدور عبير الخفاجي./انتهى5

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