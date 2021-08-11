سيطرة كهرباء بغداد توضح سبب تذبذب ساعات التجهيز

2021/08/11 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أوضح مركز سيطرة بغداد للكهرباء، الموقف من تذبذب ساعات التجهيز.

وقال رئيس قسم مركز سيطرة بغداد للكهرباء أحمد محسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن "العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة تؤثر على ساعات التجهيز اليومية البالغة 12 ساعة، حيث تتغير بسببها لأربع ساعات قطع مقابل ساعتين تجهيز أو 5 قطع مقابل ساعة تجهيز".

ولفت إلى أن "محافظة بغداد تأثرت بفعل الهجمات الأخيرة التي استهدفت خطوط 123 وخطوط 400 وتم معالجة الموقف، وأيضاً حدث خلل فني تمت معالجته خلال ساعتين".

وأضاف، أن "جهود الوزارة تعالج الموقف والأخطاء في نفس يوم الاستهداف وتعيد ساعات التجهيز لسابق عهدها"، مؤكداً أن "فرق الوزارة في حالة إنذار تام طوال 24 ساعة يوميا لمعالجة كل الحالات".

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