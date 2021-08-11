2021/08/11 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح مركز سيطرة بغداد للكهرباء، اليوم الاربعاء، الموقف من تذبذب ساعات التجهيز.وقال رئيس قسم مركز سيطرة بغداد للكهرباء للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسباب تذبذب ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد المركز الخبري الوطني.

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