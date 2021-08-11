القبض على 3 من مروجي في بغداد

2021/08/11 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مادة الكرستال المخدرة وبايب زجاجي يستخدم للتعاطي.

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