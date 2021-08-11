2021/08/11 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع طريق الدورة – يوسفية الاستراتيجي واطلع على مفاصل العمل به ومراحل الإنجاز.

وأكد الكاظمي أن المشروع يشكّل بداية لتصحيح الكثير من المشاريع التي بقيت حبراً على ورق من دون تنفيذ حقيقي لأسباب عدة أبرزها الفساد وسوء الإدارة، وأكّد رئيس مجلس الوزراء أن كل احتياجات تنفيذ هذا المشروع سيتم توفيرها بهدف إنجازه في الموعد المحدد، كما وجّه الجهات المختصة بالاهتمام بمداخل بغداد، التي لا تليق حالياً بالعاصمة ومكانتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتفقد المشروع ويطلع على مفاصل العمل به ومراحل الإنجاز) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتفقد المشروع ويطلع على مفاصل العمل به ومراحل الإنجاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).