كشف حقيقة فيديو

2021/08/11 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الجدل الذي أثاره فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة، قيل وقتها إنهم مسلحون من قطر يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد، أدى تحقيق نشرته خدمة وكالة الصحافة الفرنسية AFP لتقصي الحقائق لمعرفة حقيقة هذا الفيديو.

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