صراع الحلبوسي والخنجر.. فاعل إيراني ومؤشرات خطيرة للانحياز

2021/08/11 | 18:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

توتر يكاد يكون هو المؤشر الوحيد على فعلية حدوث انتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فوسط الانسحابات والمقاطعات والترجيحات من قبل مختلف الكتل على احتمالية تأجيل الانتخابات، تتصارع كتلتا عزم وتقدم على النفوذ في المناطق المحررة من "داعش"، بصيغة توحي إلى تنافس يجري خارج الأطر القانونية، بحسب خبراء.

خلال أقل من أسبوعين اضطرت جهتين واحدة مستقلة والأخرى تنفيذية لأصدار تبريرات وتوضيحات بعد أن شاب عملهما اتهامات بالانحياز لكتلة دون أخرى بما يؤثر على نتائج الانتخابات

وبينما يعتبر التنافس خلال الفترة التي تسبق الانتخابات نتيجة طبيعية، إلا أن صراع زعيم كتلة تقدم محمد الحلبوسي مع زعيم كتلة عزم خميس الخنجر، تخللته مؤشرات بدت لمراقبين "عدائية"، وصراع إعلامي علني، فخلال أقل من أسبوعين اضطرت جهتين واحدة مستقلة والأخرى تنفيذية لأصدار تبريرات وتوضيحات بعد أن شاب عملهما اتهامات بالانحياز لكتلة دون أخرى بما يؤثر على نتائج الانتخابات.

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وخلال زيارة رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي إلى الموصل في أواخر تموز/يوليو الماضي، وضمن جولة تأتي ضمن الحملة الانتخابية، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 29 تموز/يوليو، وخلال تواجد الحلبوسي هناك، تغييرات في مكتب مفوضية نينوى طالت 8 موظفين من مهام مدير مكتب وحتى مسؤول شعبة الإعلام، وبينما جرى إعادة تدوير مناصب بين اسمين، جرى استبدال الأسماء الستة البقية بالكامل.

هذه الخطوة أثارت الشكوك في الأوساط السياسية والشعبية، فيما أثارت حفيظة الكتلة المنافسة للحلبوسي، كتلة عزم برئاسة خميس الخنجر، التي أصدرت بيانًا في حينها أشارت إلى وجود "من يحاول الهيمنة على قرارات ومقدرات الهيئات المستقلة في العراق"، مبينة أن "لتغييرات التي حدثت بمكتب مفوضية نينوى جرت بطريقة مكشوفة، لا سيما مع تواجد رئيس أحد التحالفات الانتخابية بالمحافظة"، مطالبة رئاستي الجمهورية والوزراء والقضاء الأعلى والأمم المتحدة بـ"التدخل".

المفوضية أصدرت توضيحًا في حينها مبررة أن قرار التغيير هو شأن إداري وجاء لمقتضيات مصلحة العمل.

وقالت في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "التغييرات في مكتب محافظة نينوى جاءت نتيجة ملاحظة اللجان وجود إخفاقات إدارية، وعدم الالتزام بساعات العمل الرسمي، خصوصًا ونحن في العد التنازلي لإجراء الانتخابات، وهذا الأمر لا يتحمل أي إخفاق في العمل الانتخابي كوننا الآن ضمن مرحلة الاقتراع والاستعداد لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحددة".

إلا أن ما يثير الاستغراب ـ وفقًا لمنتقدي المفوضية ـ أن المفوضية لم تجري أي تغييرات إدارية أو تقييمات في أي محافظة أخرى سوى نينوى، وما يثير الغرابة أكثر، أن يكون التكاسل وعدم الالتزام بالدوام صفة عامة على جميع موظفي مكتب انتخابات نينوى، من مدير المكتب إلى مسؤول شعبة الإعلام.

إسقاط الخنجر بـ"الشفل"

ولم تمض سوى 10 أيام، حتى شهدت نينوى حادثة أخرى، عندما أظهر مقطع مصوّر عجلة "شفل"، وهي تقوم بإسقاط وإزالة لافتة دعاية انتخابية لزعيم كتلة عزم خميس الخنجر، الأمر الذي أشعل ردود فعل غاضبة من كتلة الخنجر التي وصفت الفعل بأنه "بلطجة سياسية واضحة وتجاوزًا سافرًا على الحقوق التي كفلها القانون والدستور"، فيما توعدت بإقامة دعوة قضائية.

ومجددًا، يظهر توضيح آخر من الجهة المتهمة بـ"الانحياز"، حيث أصدر محافظ نينوى نجم الجبوري بيانًا أضطر من خلاله أن يؤكد "الوقوف بمسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأوضح البيان أن "مديرية بلدية الموصل قسم التجاوزات تتعامل مع كل المخالفات بموجب القانون، وليس هناك تمييز بين أي مرشح وآخر، أو أي جهة سياسية وأخرى"، مطالبًا "المرشحين كافة بمراجعة قطاعات البلدية المنتشرة في جميع أحياء مدينة الموصل للاطلاع على المواقع الممكن استغلالها لأغراض الدعاية الانتخابية".

الصراع "السني ـ السني" في ذروته دون الآخرين..



ما علاقة إيران؟

يظهر هذا الصراع المحموم بين أبرز كتلتين سياسيتين تمثلان المكوّن السني في العراق ومحافظاته، بحسب أعراف "المحاصصة"، وسط هدوء نسبي على صعيد الكتل السياسية الأخرى، فيما تثار أسئلة عما إذا سيدخل "الفاعل الشيعي" على خط هذا الصراع لدعم جهة دون أخرى.

ويقول رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "هذا الصراع يعود لأسباب عدة، من بينها توفر جذور لهذا الصراع ما بين تيارين للقوى السنية ظهرا بشكل واضح عام 2018"، مشيرًا إلى أن "هذا الصراع بين عزم وتقدم يعكس طبيعة الصراع نحو قيادة المشروع السياسي السني، ومحاولة لفرض قوة أي من الأطراف السياسية التي تستطيع إثبات القوّة التي تتيح لها أن تكون صاحبة حظوظ أمام القوى السياسية الشيعية والكردية، وبالتالي هو صراع على السيطرة على البرلمان ورئاسته".

ويضيف الشمري أن "ذلك الصراع أيضًا هو جزء من انعكاس الصراع ما بين الجيل الأول والثاني، وهذا صراع كبير جدًا مرتبط بالتنافس على النفوذ والامتيازات".

وحول اقتصار هذا الصراع الساخن على الجانب السني وغيابه عن الكتل الشيعية، ينفي الشمري هذه الصيغة، مؤكدًا وجود صراعات داخل الكتل الشيعية بشكل واضح، إلا انه يستدرك أن "التقديرات التي تسيطر على الرأي الإعلامي الشيعي تذهب إلى عدم إظهار هذه الخلافات، فمن غير الممكن أن تظهر خلافات عميقة لأنها مسيطر عليها بوجود ضابط وإيقاع ايراني لخلافات البيت الشيعي، حيث أن إيران ترى ضرورة استمرار ظهور التفوّق السياسي الشيعي على حساب القوى الأخرى".

يرى رئيس مركز التفكير السياسي أن إيران لها مصلحة بالانقسام بين الحلبوسي والخنجر

وحول ما إذا كان هذا الخلاف قد يكون عرضة للمؤثر الشيعي، يرى الشمري أن "القوى الشيعية كأحزاب عملت على تفتيت البيت السياسي السني، وحتى الكردي والجميع يعمل بهذا الإطار"، مشيرًا إلى أن "ايران لها مصلحة بهذا الانقسام بين عزم وتقدم، ورجاحة كفة على حساب الأخرى".

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مواقع بلا وقائع

وفي نهاية تموز/يوليو شهدت وسائل الإعلام ومواقع التواصل ما وصفت بـ"المعركة الإعلامية" بين رئيس حزب "تقدم" ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبين رئيس تحالف عزم خميس الخنجر، إذ أن مسألة جرف الصخر كانت النقطة الأبرز التي فجّرت الخلافات إلى العلن وبات الحديثُ يأخذ طابع الشتائم والتهديدات العلنية بين الطرفين.

وفي حزيران/يونيو كانت أولى جولات محمد الحلبوسي خلال حملاته الانتخابية في زيارة إلى محافظة صلاح الدين، وأطلق حينها تهديدات "بكسر الظهر" لكل من يتلاعب بأمن واستقرار المناطق المحرّرة، في إشارة إلى محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، مشيرًا إلى أن "بعض السياسيين كانوا يحرّضون الأهالي على حمل السلاح ومساندة الجماعات المسلحة والإرهابية، وتسببوا بتدمير هذه المناطق".

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سؤال برلماني للمفوضية: هل هناك مراكز انتخابية في جرف الصخر؟

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