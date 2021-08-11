حمى الاعتداءات على كوادر البلدية.. أمانة بغداد تعلن تعرض أحد كوادرها للضرب المبرح (صور)

2021/08/11 | 18:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، تعرض أحد موظفيها إلى اعتداء أثناء أداء مهامه المتمثلة بإزالة أحد التجاوزات من مدينة الصدر شرقي العاصمة.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آب 2021)، إنه "تستنكر امانة بغداد وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها، وآخرها استهداف احد موظفي قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية وتعرضه للضرب المبرح أثناء أداء الواجب في رفع التجاوزات عن الارصفه".

وأضافت أن "الموظف المصاب تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم حجز المعتدي لدى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتابعت الأمانة، أن "مثل هذه الإعتداءات لن تنال من عزيمة ملاكات امانة بغداد التي تسعى للحفاظ على مشهد العاصمة وعدم السماح بتشويه شوارعها وتعمل على وضع الحلول للمشكلات المتراكمة خلال السنوات الماضية والحفاظ على التصميم الأساس لمدينة بغداد".

وتوفي مدير بلدية كربلاء عبير سليم ناصر، في وقت سابق، متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال عملية رفع التجاوزات في المحافظة.

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