سيدة تتهم ابن الملكة إليزابيث بإجبارها على *** عندما كانت بعمر 17 عامًا

2021/08/11 | 18:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزعم فيرجينيا غيوفري أنها أجبرت على ممارسة الجنس مع الأمير أندرو، حيث التقطت صورة تجمعها به في منزل غيسلين ماكسويل في لندن، التي تواجه محاكمة لتدبيرها قصّر للمتحرش بالأطفال الراحل جيفري إبستين، لكنها تهم دفعت ببرائتها منها.

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