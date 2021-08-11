معرض تشكيلي في السويد مع غناء وموسيقى في الهواء الطلق

2021/08/11 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صبري يوسف – ستوكهولم يُقام معرضٌ فنّي في “تينستا آلين” برعاية مدينة ستوكهولم، ودار الثّقافة السُّويديّة، ومركز تينستا و”فاست بارتنر”، بإشراف معدّة المعرض السيّدة إزابيل إنبيري يوم الجمعة المصادف 13.8.2021، في الهواء الطّلق، ابتداءً من السّاعة الحادية عشرة حتّى الرّابعة عصراً.وسيشارك في المعرض عشرة فناّنين وفنّانات من عدّة دول […]

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