المنافذ الحدودية تعلن إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى العراق

2021/08/11 | 18:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الأربعاء، عن إحباط محاولة إدخال

مخدرات إلى العراق.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية إنه "منفذ زرباطية الحدودي تمكن

من ضبط مسافر أجنبي بحوزته (848) حبة

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