2021/08/11 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق في الشورجة و9 فرق تتوجه لإخماده

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