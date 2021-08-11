2021/08/11 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة المالية ، استكمالهـا متابعة تقرير الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارت الاتحادية والخاص بتحديد سقوف الايرادات النفطية والايرادات غير النفطية .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة اعداد ستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ برئاسة وزير المالية علي علاوي ، اليوم الاربعاء ، بحضور كل من وكيلي المالية والتخطيط ومستشاري رئيس الوزراء ورئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية وعدد من المدراء العامين في الوزارات ذات العلاقة .وناقش المجتمعون ، التقرير المقدم من قبل محافظة بابل والمتضمن رؤيتها المستقبلية في تبني مقومات داعمة لتنشيط الواقع الاقتصادي وتقديم المحفزات التنموية وتوسيع جانب الفرص الاستثمارية الواعدة فيها ، اضافة الى تعزيز جهود الارتقاء بحالة الخدمات والبنى التحتية وخلق فرص عمل حقيقية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع حكومي لمناقشـة تحديد سقوف الايرادات النفطية وغير النفطية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع حكومي لمناقشـة تحديد سقوف الايرادات النفطية وغير النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).