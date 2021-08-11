تشكيل لجنة لمعالجة ملوحة نهر الفرات من المثنى الى ذي قار

2021/08/11 | 18:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لجنة لايجاد الحلول ومعالجة ملوحة نهر الفرات، من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء " ان تشكيل اللجنة يهدف لمعالجة ملوحة نهر الفرات من محافظة المثنى إلى محافظة ذي قار وتحويل جزء من الأراضي المحاذية للطريق الدولي، بدءاً من حقل الناصرية النفطي باتجاه محافظة المثنى، إلى أراضٍ صالحة للزراعة".ويرأس اللجنة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، وتضمّ في عضويتها، ممثلين عن وزارَتَي الموارد المائية، والزراعة، و ممثلين من محافظة ذي قار وعدد من أساتذة الجامعات والأكاديميين"./انتهى ح

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