أمانة بغداد تستنكر الاعتداء على موظفيها المكلفين بإزالة التجاوزات

2021/08/11 | 18:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاعتداء تعرض له احد موظفيها المكلفين بأداء مهامهم بإزالة التجاوزات يوم أمس في مدينة الصدر.وقالت الأمانة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنها “تستنكر وتدين بشدة الاعتداءات التي يتعرض لها موظفيها وآخرها استهداف احد موظفي قسم التجاوزات في دائرة بلدية الصدر الثانية وتعرضه …

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