2021/08/11 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامانة العامة تعلن تأليف لجنة لمعالجة ملوحة نهر الفرات المركز الخبري الوطني.

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