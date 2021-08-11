مجلس الشيوخ الأميركي يقر مسودة موازنة بقيمة 3,5 تريليون دولار

2021/08/11 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتم تمرير الخطة بـ50 صوتا مقابل 49 مع انقسام الأصوات على أساس حزبي بعد جلسة ماراثونية من التصويت على تعديل تلو الآخر.

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