القضاء العراقي يحسم الجدل حول عائدية إحدى البنايات في محافظة بابل

2021/08/11 | 19:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدر القضاء العراقي، الأربعاء، توضيحاً، بشأن مقطع مصور حول "أحد ابنية القضاء في محافظة بابل".

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وقال إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 آب 2021)، إن "أحد الاشخاص ظهر وهو يعرض تسجيلاً لبناية يدعي أنها بناية عائدة إلى محكمة تابعة إلى مجلس القضاء الأعلى في محافظة بابل، وهذا ادعاء غير صحيح؛ لأن هذه البناية لا تعود إلى مجلس القضاء الأعلى، بدليل عدم وجود لوحة دلالة تشير إلى أسم مجلس القضاء الاعلى أو اسم المحكمة التي تشغلها".

وأضاف، "وهذا خلاف ما جرى عليه العمل في جميع الابنية المشغولة من قبل المحاكم التابعة إلى مجلس القضاء الاعلى التي توضع فيها لوحة دلالة واضحة المعالم تشير الى اسم المحكمة وشعار مجلس القضاء الاعلى".

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