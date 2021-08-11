محافظ البنك المركزي يؤكد أهمية مشروع توطين الرواتب والعمليات الإلكترونية

2021/08/11 | 19:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأربعاء، ضرورة مشروع توطين الرواتب والعمليات الإلكترونية خلال محاضرة له في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا.وقال البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف ألقى محاضرة في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا"، لافتا الى أن "المحاضرة تضمنت التعريف بمهام وعمل واهداف البنك المركزي تحدث خلالها السيد المحافظ، بحضور نخبة من اساتذة الجامعة وعدد من مسؤولي وزارات الدولة، عن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وأدواتها، كما تناول السيد المحافظ المبادرات التي أطلقها البنك المركزي العراقي وآثارها المباشرة في دعم وترصين الوضع الاقتصادي والمالي في ظل جائحة كورونا والتحديات التي تواجه المالية العامة، حيث أسندت مبادراته في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الحقيقي الذي تأثر بالأزمات والتحديات".وأضاف، أن "مخيف، تطرق لإجراءات البنك المركزي في تطوير القطاع المصرفي وتصحيح بعض المنهجيات المعتمدة، وأكد على مشروع توطين الرواتب والعمليات الالكترونية الأخرى التي تخص عمل القطاع المصرفي".من جانبه قدم رئيس الجامعة وعميد كلية الدفاع للدراسات العسكرية العليا الشكر والتقدير الى معالي محافظ البنك المركزي على تلبية دعوة الزيارة والمعلومات التي تضمنتها المحاضرة وبما يخدم الاقتصاد العراقي.

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