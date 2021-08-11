2021/08/11 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراهن سامسونج على أن "الثالثة ثابتة" بهاتفها الذكي "غالاكسي Z فولد 3 5G"، أحد هاتفيها الجديدين القابلين للطي، ويأتي ذلك بعدما عانت النسخ الأولى مشاكل انكسار وأرقام مبيعات متدنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرخص من السابق.. سامسونج تطلق هاتفين جديدين قابلين للطي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرخص من السابق.. سامسونج تطلق هاتفين جديدين قابلين للطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).