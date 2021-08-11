الهجرة تحتضن اجتماعاً رفيعاً لمناقشة أوضاع سنجار والنازحين

2021/08/11 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت وزارة الهجرة، اليوم الأربعاء،

اجتماعاً رفيعاً، ناقش الأوضاع في قضاء

سنجار، فضلا عن تهيئة الظروف المناسبة

لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.

وقالت وزارة الهجرة في بيان، تلقته

وكالة نون الخبري

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