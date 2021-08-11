الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مداخل العاصمة بغداد

2021/08/11 | 19:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، بالاهتمام بمداخل

بغداد، التي لا تليق حالياً بالعاصمة

ومكانتها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن الأخير "تفقّد

مشروع طريق ال

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