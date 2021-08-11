توصية نيابية بإعادة النظر في الرواتب بالعراق

2021/08/11 | 19:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الأربعاء، سبل القضاء على البطالة وتخفيف العبء عن الموازنات المقبلة، فيما أوصت بإعادة النظر في الرواتب.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "اللجنة تتوقع احتساب سعر …

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