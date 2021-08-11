2021/08/11 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، أسعار الدولار عند إغلاق البورصة في العراق اليوم الأربعاء (11 آب 2021).

وجاءت الأسعار كالتالي:

ـ الشراء 147500

ـ البيع 148500

وبدأت تعاملات البورصة صباح اليوم، بتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

حيث وصل سعر الشراء في بورصة الكفاح وباقي الصيرفات 147000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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