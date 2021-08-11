المفوضية تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات المبكرة

2021/08/11 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الأربعاء، جاهزيتها لإجراء الانتخابات المبكرة المرتقبة، فيما أشارت إلى أنها تركز على بذل المزيد من الجهود للتواصل الإعلامي مع الناخبين.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استقبل رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، اليوم الأربعاء 11 آب 2021، في مقر المفوضية ببغداد، السفير الروسي …

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