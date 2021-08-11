القضاء العراقي يوضح بشأن عائدية إحدى البنايات في محافظة بابل

2021/08/11 | 19:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر القضاء العراقي، الأربعاء، توضيحاً، بشأن مقطع مصور حول “أحد ابنية القضاء في محافظة بابل”.وقال إعلام القضاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أحد الاشخاص ظهر وهو يعرض تسجيلاً لبناية يدعي أنها بناية عائدة إلى محكمة تابعة إلى مجلس القضاء الأعلى في محافظة بابل، وهذا ادعاء غير صحيح؛ لأن …

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