المانيا تدعو ايران الاسراع بالعودة الى مفاوضات فيينا

2021/08/11 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء، إيران على العودة إلى مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في أسرع وقت ممكن.وقال ماس للصحفيين في برلين : إذا كنا لا نرغب في المجازفة بما حققناه حتى الآن في فيينا فلا يمكننا تمديد المفاوضات إلى الأبد.وأضاف : نتوقع أن تعود إيران إلى طاولة التفاوض في فيينا في أقرب وقت ممكن وأن تفعل ذلك بالمرونة والاستعداد اللازمين للتوافق من أجل إبرام اتفاق.ووقعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا في تموز لعام 2015، قبل أن تنسحب منه في 2018 إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب./انتهى3

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