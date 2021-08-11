فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاءالمقدسة ينظم وفقة احتجاجية على اغتيال مدير البلدية بالمحافظة

2021/08/11 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء /نينا / نظم فرع نقابة الصحفيين العراقيين في محافظة كربلاءالمقدسة وقفة احتجاجية للحادث الاليم الذي اودى بحياة مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم الخفاجي.وكان مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم تعرض امس الى اطلاق نار من احد المتجاوزين اثناء حملة بلدية لرفع التجاوزات ، وفارق الحياة ، بعد نقله الى مستشفى الحسين ، متأثرا بجراحه./انتهى

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