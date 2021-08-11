2021/08/11 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن ادعاء تسجيل بناية عائدة لمحكمة في بابل.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “احد الاشخاص عرض تسجيل لبناية يدعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الاعلى يوضح بشأن ادعاء تسجيل بناية عائدة لمحكمة في بابل المركز الخبري الوطني.

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