صلاح الدين تحقق فائض بإنتاج الحنطة

2021/08/11 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين، احتل المركز الثاني بتسلم الحبوب.

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