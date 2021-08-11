الاسدي: تواصلنا مع الجهات المختصة بشأن رفع الرايات في منطقة العامرية

2021/08/11 | 19:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد المتحدث باسم تحالف الفتح احمد الاسدي، اليوم الاربعاء، انه تم التواصل مع الجهات المختصة بشأن رفع الرايات في منطقة العامرية في بغداد.وقال الاسدي في تصريح للايام نيوز،: “اجريت اتصالا مع قائد العمليات المشتركة ومع قائد عمليات بغداد، وتواصلت مع الشباب في منطقة العامرية شارع العمل الشعبي، وقد ابلغتهم برفع الرايات من قبل […]

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