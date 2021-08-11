التعليم النيابية تطالب باعفاء الوكيل الاداري لوزارة التعليم من منصبه

2021/08/11 | 19:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

طالبت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء ، إنهاء تكليف الوكيل الإداري لوزارة التعليم العالي د.علي حميد شكري وإعفاءه من منصبهِ”.

وطالب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية مقدام الجميلي في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : “رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بإنهاء تكليف الوكيل الإداري لوزارة التعليم العالي د.علي حميد شكري وإعفاءه من منصبهِ استنادا” لقانون الموازنة الاتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ وإحالتهِ الى المحاكم المختصة وذلك لثبوت ملفات فساد مالي واداري كبيرة عليهِ حين كان يشغل منصب المفتش العام لوزارة الثقافة وحسب توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة الثقافة بموجب الأمر الوزاري رقم ٧٣٨١ لسنة ٢٠٢٠ “.

وكذلك قيامهُ بإستغلال منصبهُ الحالي كوكيل اداري لوزارة التعليم العالي لتحقيق مصالح شخصية أضرت بسمعة التعليم العالي ورصانة التعليم وحسب نتائج اللجان التحقيقية النيابية والتي سيتم تقديمها ثبوتيا”.

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