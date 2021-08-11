النزاهة تضبط مسؤولًا متلبسًا بـ

2021/08/11 | 19:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط "مسؤول كبير" في دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين مُتلبسًا بـ"الرشوة".

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "العملية نفذت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، موضحة "بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أنَّ الفريق الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين، تمكَّن من ضبط معاون مدير الدائرة مُتلبِّسًا بالرشوة".

وأضافت الدائرة ان "المُتهم قام بمساومة أحد المراجعين وطلب مبلغًا من المال؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى أن "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة الذي تمَّ ضبطه بحوزته".

وأشارت الدائرة إلى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".

ولفت إلى أن "المادة ( 307) نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مُدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعدًا بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظیفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظیفة".

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